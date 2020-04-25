السويداء.. ضعف الرقابة يدخل الأسواق في فوضى التسعير والجشع

ضاق المواطنون ذرعا بارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وغيرها من المواد بشكل أفرغ جيوبهم وأثقل كاهلهم ليجدوا أنفسهم محاصرين بين مطرقة تلك الاسعار وجشع التجار الذين استغلوا الإجراءات الاحترازية وحولوا الأسواق إلى حالة من الفوضى في التسعير وعشوائية في البيع.

مواطنون أكدوا للبعث ميديا أن ارتفاع الأسعار جعلهم يشترون الخضروات والفواكه”بالحبة”.

حيث وصل سعر كيلو البندورة في الأسواق خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 850 ليرة للكيلو الواحد في حين وصل سعر كيلو غرام الليمون إلى أكثر من 2000ليرة مما أثار استياء جميع المواطنين مطالبين حماية المستهلك ضرورة مراقبة الأسواق ووضع تسعيرة مناسبة لهاتين المادتين وغيرها من المواد الاساسية ومعاقبة المخالفين.

بدوره كشف رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بالسويداء عاصف حيدر ان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه ٢٦٥ ضبطا تموينيا منها ٦٤ ضبطا خلال الشهر الجاري لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم اغلاق أربعة محال لبيع الغاز لمدة شهر بسبب التمنع عن البيع والتصرف غير المشروع بالمادة.

البعث ميديا|| السويداء _ رفعت الديك