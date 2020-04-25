25, 04, 2020 - 5:48 مساءً

بدء عملية توزيع رواتب معلمي دير الزور

مراسلون ومحافظات-دير الزور   175

بدأت عملية تسليم الرواتب في مديرية التربية بدير الزور تحت إشراف مدير التربية نشأت العلي وسط تطبيق لكافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا .

وقال مدير التربية بدير الزور نشأت العلي: لقد عملنا على توزيع المعتمدين إلى قسمين لتجنب الازدحام حيث يتم التسليم في مبنى مديرية التربية وقسم من المعتمدين في مبنى الثانوية النسوية مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا حيث تم تعقيم المكان بالتعاون مع حملة أيد بأيد نعمر بلد جديد”.

كما سيتم إرسال معتمدين إلى المجمعات التربوية لإيصال الرواتب إلى المعلمين في أماكن تواجدهم .

البعث ميديا دير الزور مساعد العلي

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