ثلاثة أفلام جديدة ضمن عروض السينما في بيتك

ضمن عروض السينما في بيتك التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم العرض السادس ثلاثة أفلام روائية جديدة من أحدث إنتاجات المؤسسة بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض الفيلمين الطويلين أنا وأنت وأمي وأبي للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد والرابعة بتوقيت الفردوس للمخرج محمد عبد العزيز إضافة لفيلم العين الساحرة إخراج حازم زيدان حيث تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الأفلام الثلاثة ستبقى متاحة للمشاهدة لمدة أسبوع بعد إتاحة عرض رد القضاء للمخرج نجدت أنزور وحنين الذاكرة لأربعة مخرجين شباب إضافة إلى فيلم ثمان وثمانون خطوة إخراج أوس محمد.

وعرضت مبادرة السينما في بيتك 11 فيلما روائيا طويلا جاءت متنوعة في موضوعاتها ومشاربها الإخراجية وتمثل تجارب سينمائية مختلفة لمجموعة من المخرجين السوريين.