زياش: إلغاء الدوري “هراء”

أبدى حكيم زياش اللاعب الجديد لتشيلسي غضبه من قرار إلغاء الدوري الهولندي، وعدم احتساب ناديه لهذا الموسم أياكس أمستردام بطلا للمسابقة رغم تصدره، واصفا هذه الخطوة بأنها “هراء”.

وأكد الاتحاد الهولندي في إعلانه مساء الجمعة أن هذا القرار قد اتخذ بالتصويت، وقد شمل أيضا إيقاف حركة الصعود والهبوط في الدوري لهذا الموسم، وتأكيد وصول أياكس وألكمار لدوري أبطال أوروبا وفقا لوجودهما في المرتبة الأولى والثانية قبل توقف النشاط على أثر تفشي فيروس كورونا.

وقال الدولي المغربي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “ما هذا الهراء الذي سمعته؟ نحن في الصدارة في كل الأحوال، كل القصص التي تقول إن ألكمار يستحق اللقب لأنهم تغلبوا علينا مرتين، هي مجرد كلام فارغ، اللعنة عليكم”.

وأضاف: “أين فارق الأهداف؟ لا تحتسبونه الآن؟ كيف صار ألكمار بطلا للدوري في 2007؟ بنفس الطريقة، بفارق هدف وحيد عن أياكس”.

ويحتل أياكس المركز الأول برصيد 56 نقطة، بينما يأتي ألكمار في المرتبة الثانية بنفس الرصيد من النقاط، وقد احتدم الصراع بين الفريقين على مدار الموسم، رغم أن رفاق زياش خسروا ضد مطاردهم ذهابا وإيابا.