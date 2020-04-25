عشرة آلاف خدمة في مركز خدمة المواطن في طرطوس

يسعى مجلس مدينة طرطوس جاهداً للنهوض بمستوى الخدمات التي يقدمها للأخوة المواطنين من خلال مركز خدمة المواطن الذي تم افتتاحه عام 2011 بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة الكثير من حلقات البيرقراطية التي كانت تتبع في أكثر مفاصل المؤسسات الخدمية وشكلت حالات كثيرة للفساد المالي والإداري ومنذ الاعلان عن افتتاح هذه التجربة لمس المواطن الكثير من الخطوات الجادة والايجابية والعملية لمعالجة الكثير من هذه المظاهر الشاذة بالإضافة لاختصار الكثير من المعاملات الورقية والجهد وغيره.

حيث قدم المركز منذ بداية العام الجاري ولتاريخه أكثر من عشرة آلاف خدمة تنوعت بين منح الرخص الادارية وتنظيم عقود الإيجار السكنية والتجارية والمشروحات التنظيمية والفنية بالإضافة للخدمات الأخرى ومنها السجل العدلي وتصديق الوثائق القنصلية وخدمات بيان القيد العقاري والمساحة والمخططات العقارية الصادرة عن مديرية المصالح العقارية وغيرها .

وبحسب المهندس رامي عيسى رئيس مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة سيتم تجهيز مركزين جديدين الأول في منطقة الحمرات في الطابق الأرضي ضمن مبنى السوق التجاري بمساحة \250\ م2 والمركز الآخرضمن مبنى دائرة المنطقة الصناعية في المنطقة الصناعية بطرطوس بمساحة \150\ م2

بحيث يقدم الخدمات المختلفة للإخوة الحرفيين والصناعيين في المنطقة الصناعية وكافة الخدمات المتعلقة بعقود الإيجار والمشروحات الخاصة الفنية وكل ما يخص عمل الحرفيين والصناعيين في المنطقة وبالتالي اختصار المزيد من الوقت والجهد لهم بدلاً من النزول إلى مركز المدينة.

ولفت عيسى إلى أنه تمت الموافقة على تقديم خلاصة غير عامل للمواطن ليصار إلى منحها عن طريق مراكز الخدمة المنتشرة حيث يجري العمل على قدم وساق من أجل تطوير آليات العمل في هذه المراكز وتنوع الخدمات المقدمة وذلك تطبيقاً لمشروع تبسيط الاجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

البعث ميديا || طرطوس- لؤي تفاحة