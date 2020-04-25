كوتينهو يجري جراحة ناجحة في الكاحل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني خضع لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن.

وجاء في بيان النادي البافاري: “خضع فيليب كوتينيو الجمعة لجراحة في كاحله الأيمن، حيث أزيل فتات مفاصل ليّن. حققت الجراحة نجاحا. سيبدأ البرازيلي برنامج تأهيله بعد 14 يوما تقريبا”.

وسيكون متاحا لكوتينيو البالغ 27 عاما أن يعود لاكمال ما تبقى من الدوري الألماني “البوندسليغا”، بعد تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف “البوندسليغا” في الـ9 من أيار المقبل دون جماهير شرط الحصول على ضوء أخضر حكومي، بسبب حظر التجمعات العامة في ألمانيا حتى نهاية أب.

ويتصدر البايرن حاليا ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.