لافروف: يجب التركيز على مكافحة “كورونا”

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، بدلا من مسألة تعليق الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية.

وقال لافروف: “أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لذلك إذا أخذنا أرقاما نسبية، فإننا نجد أن الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم”.

وأضاف الوزير: “لكن لم يسبق لأي موظف في الأمانة، مهما كانت جنسيته، أن رفض التواصل مع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة إذا ظهرت لديهم أي أسئلة”.

وتابع: “لذلك، أعتقد الآن أنه بدلا من الصراخ “امسكوه!” والبحث عن كبش فداء، يجب التركيز بالدرجة الأولى على التدابير اللازمة لتطوير اللقاحات، إلى جانب التدابير الاحترازية وإجراءات العزل الذاتي والحجر الصحي وما إلى ذلك”.