مدير صحة السويداء ينفي الشائعات ويوضح الواقع الصحي

تكثر الشائعات التي تعيق العمل وتعرقل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد وباء كورونا في السويداء، حيث لا تنقطع الصفحات الصفراء عن نشر ما تسميها معلومات عن حجر صحي هنا وحجز صحي هناك.

مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا نفى لـ “البعث ميديا” بشكل قاطع تلك الشائعات وأكد بأنه لا يوجد أي حالة عزل أو اشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، موضحاً ان السويداء حتى اللحظة خالية من أي اصابة بفيروس كورونا وجميع المسوحات التي أجريت خلال الأسابيع الماضية كانت نتائجها سلبية.

وشدد مدير الصحة على ضرورة الالتزام بتوجيهات وارشادات وزارة الصحة، مع عدم الالتفات للشائعات المغرضة من قبل بعض الأشخاص مشيراً بأنه أي اصابة في المحافظة سوف يتم الابلاغ بها والاعلان عنها مباشرة.

وبين مدير صحة السويداء أنه وبالاضافة للفرق الموجودة عند مدخل محافظة السويداء الشمالي في قرية الصورة الكبيرة تم تدعيم نقطة التفتيش الصحية بفريق صحي يترأسه طبيب لفحص جميع المغادرين.

وأشار مهنا الى تأمين وسائل الحماية والوقاية ومقياس حرارة عن بعد والتوثيق بسجلات رسمية مشيراً الى أنه تم وضع فريقين صحيين خاصين بالعيادات المتنقلة وعددها اثنين برئاسة طبيبين لمراكز االانطلاق الشمالي والجنوبي لحافلات النقل والاشراف على تعقيم كافة وسائل النقل الجماعي المحددة للرحلات خارج المحافظة.

وأوضح مهنا بانه قد أعطيت التوجيهات بحجر كل مشتبه أومخالط أوأعراض معتدلة وفي الحالات الاضطرارية تبلغ مديريات الصحة المستضيفة وسيتم عزل كل مريض لديه أعراض شديدة ومتعددة وتحويله إلى القسم الخاص بالفيروس بمشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك