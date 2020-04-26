إلقاء قنابل “مولوتوف” على أحد مصارف صور

قام مجهولون اليوم بإلقاء ثلاث قنابل حارقة “مولوتوف” على فرع مصرف الاعتماد اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القنابل تسببت بأضرار مادية في الواجهة الخارجية وجهاز الصراف الآلي دون أن توقع إصابات فيما فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور فرض الجيش اللبناني والقوى الأمنية طوقا حول المكان وفتح تحقيقا بالحادث.

فيما تجددت الأعمال الاحتجاجية في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بمحاكمة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي والتنديد بالسياسات المصرفية.