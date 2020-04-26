التربية: اختبار بالفاقد التعليمي لبعض الصفوف بداية العام القادم

بناء على ما قرره مجلس الوزراء اليوم وحرصاً على سلامة وصحة الطلاب أصدرت وزارة التربية اليوم قراراً بإنهاء العام الدراسي 2019-2020 م للصفوف الانتقالية جميعاً.

وأوضحت الوزارة في قرارها أنه نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلاب في الغرف الصفية وصعوبة التزام الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساليب الوقاية وإجراءات السلامة والحذر من فيروس كورونا قررت الوزارة إنهاء العام الدراسي 2019-2020 ونقل تلاميذ وطلاب الصفوف الانتقالية جميعاً إلى الصف الأعلى.

ووفق القرار ستنفذ وزارة التربية برنامجاً تعليمياً لتعويض الفاقد التعليمي لجميع الصفوف الانتقالية مع مطلع العام الدراسي القادم 2020-2021 م ولمدة أسبوعين يجرى بعده اختبار بالفاقد التعليمي لطلاب الصفوف “السابع والثامن والعاشر والحادي عشر” تضاف إلى علامات الفصل الأول وذلك لترتيب نجاحهم.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة لن تكون في موعدها وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الموعد المناسب للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة والصحة العامة كما يتم العمل على زيادة عدد المراكز الامتحانية بحدود 700 مركز لتصبح 5600 مركز على مستوى المحافظات بهدف تحقيق التباعد المكاني بين الطلبة للحفاظ على سلامتهم مؤكدة أنه لن يتم اختبار أي طالب بدرس لم يأخذه على مقعد الدراسة.

وكان مجلس الوزراء قرر اليوم نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى وطلب من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.