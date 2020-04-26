بيت لحم لم تتوج عاصمة للثقافة العربية 2020

أجلت فعاليات بيت لحم الثقافية وعلقت الأنشطة الثقافية، ومنها ما ألغي منذ حوالي 50 يوماً حتى اللحظة منذ أن وصلت “كورونا” فلسطين في بدايات آذار الماضي لتشل معظم نواحي الحياة العامة والخاصة، ومن أهم الفعاليات التي أجلت، بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 الذي كان من المقرر أن تحتفل فلسطين بها مطلع نيسان.

لكن ذلك لم يمنع صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسسات معنية بالثقافة من بث أنشطتها عبر منصاتها الالكترونية، وتقديم العروض الثقافية والفنية لجماهيرها ومتابعيها.