26, 04, 2020 - 4:37 مساءً

حلب.. إخماد حريق في منشأة لصناعة النسيج في حي الكلاسة

محليات   83

أخمد عناصر فوج إطفاء حلب حريقا نشب اليوم في منشأة لصناعة النسيج بالمنطقة الصناعية في حي الكلاسة بحلب.

وأوضح قائد فوج إطفاء حلب العقيد هيثم كشتو في تصريح لمراسل سانا أن أضرار الحريق اقتصرت على الماديات فقط لافتا إلى أن سيارات فوج الإطفاء والإسعاف وصلت إلى موقع الحريق وقامت بإخماد النيران وتبريد الموقع.

بدوره بين نديم أطرش رئيس اللجنة الصناعية بالمنطقة الصناعية لحي الكلاسة أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي في سقيفة المنشأة امتد إلى باقي أقسامها.

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