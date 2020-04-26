عازر: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية محاولة للتأثير على صمودها

دعت مارغريت عازر، العضو في مجلس النواب المصري اليوم، لإنهاء الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الدول الغربية على سورية.

وقالت عازر في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إنه “في ظل الوضع العالمي الراهن من انتشار لفيروس كورونا المستجد لا يمكن الاستمرار بأي نوع من أنواع الحصار على الدولة السورية” مشددة على أن “سورية حاربت الإرهاب وتكبدت أعباء كثيرة وبالتالي فإن استمرار تلك الإجراءات القسرية من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي هي محاولة للتأثير على صمود سورية وشعبها في مواجهة المخططات التآمرية”.

واعتبرت عازر أن المصالح الأنانية والمطامع السياسية والاقتصادية هي التي تدفع واشنطن لاتخاذ تلك السياسات العدائية تجاه سورية مشيرة إلى “أن الدور الأمريكي يعمل بكل جهد لتدعيم وضع الكيان الصهيوني ومخططاته في المنطقة”.