استئناف العمل في مركز خدمة المواطن بالسويداء

استأنف مجلس مدينة السويداء العمل في مركز خدمة المواطن لتقديم بعض الخدمات ومنها انجاز عقود الإيجار ومنح وثيقة لا حكم علية ووثيقة غير عامل في الدولة، بالإضافة الى بيانات القيد العائلية.

وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس بشار الأشقر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المركز كعمليات التعقيم والنظافة التامة له مع التأكيد على ترك مسافة أمان بين المواطنين المراجعين للمركز حرصا على سلامة الجميع.

هذا وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها المركز لعام 2019 “76 ألف و310 خدمة” تضمنت (عقود إيجار تجاري– وثيقة غير عامل – بيان زواج –بيان طلاق – بيان ولادة – بيان وفاة – بيان قيد فردي – بيان عائلي – خلاصة سجل عدلي – تصديق قنصلي – عقود إيجار سكنية – رخص بناء – رخص إدارية )

البعث ميديا- السويداء: رفعت الديك