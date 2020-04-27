الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان صهيوني فجر اليوم

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وأسقطت غالبيتها.

مصدر عسكري قال أنه “في تمام الساعة 55ر4 من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها”.

وقال المصدر إنه بمتابعة نتائج العدوان الإسرائيلي فجر اليوم تبين أن بعض شظايا الصواريخ المعادية سقطت في بلدتي الحجيرة والعادلية المأهولتين بالسكان ما تسبب باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من بينهم طفل في السادسة من عمره.