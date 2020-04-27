بيلوسي تؤيد المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن

من شأنه تعقيد مهمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية القادمة، أعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن الأمر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيلوسي قولها في تصريح عبر الفيديو اليوم “يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة” مؤكدة أنه قادر على قيادة البلاد للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا.

ولفتت بيلوسي إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة الفيروس التاجي كان بايدن “صوت العقل والمرونة” مشيرة إلى أنه شرح مساراً واضحاً لإخراجنا من هذه الأزمة.