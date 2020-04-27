28, 04, 2020 - 12:35 صباحًا

تحديد موعد استئناف منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال بكرة القدم

رياضة   136

قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استئناف منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال اعتبارا من 29 – 5 – 2020.
وقال الاتحاد في بيان له: إنه “تم السماح للأندية المعنية فقط باستئناف التدريبات استعدادا للدوري اعتبارا من 1 – 5 – 2020 بشرط مراعاة إجراءات السلامة لناحية اجراءات التباعد الزمني والمكاني بين اللاعبين أثناء التدريب”.
وأضاف البيان: “تم تكليف لجان مختصة لمراقبة تنفيذ التعليمات والاجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي بما يضمن المحافظة على عوامل السلامة والصحة العامة المتعلقة بالتصدي لانتشار فايروس كورونا ومنها إجراء فحوصات طبية للفرق المشاركة للتأكد من خلوها من الإصابة أصولا”.

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