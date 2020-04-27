من المزارع إلى المستهلك بدون حلقة وسيطة
أدخلت المؤسسة السورية للتجارة اليوم كميات من الخضار في عدد من صالاتها لبيعها بسعر التكلفة بعد شرائها من المزارعين مباشرة ضمن اجراءات الحد من حلقات الوساطة التجارية .
ففي مجمع أفاميا وضِعت سيارة جوالة عائدة للمؤسسة كميات متنوعة من الخضار صباح اليوم أمام المجمع من بندورة وبطاطا وفليفلة وخيار وباذنجان وكوسا و بيعها بسعر التكلفة ومنها تم بيع كيلو البندورة ب 650 ليرة والبطاطا ب 400 ليرة سورية.
مع استمرار المؤسسة بطرح كميات من الخضار باسعار التكلفة ضمن التوجه لكسر حلقات الوساطة.
ففي مجمع أفاميا وضِعت سيارة جوالة عائدة للمؤسسة كميات متنوعة من الخضار صباح اليوم أمام المجمع من بندورة وبطاطا وفليفلة وخيار وباذنجان وكوسا و بيعها بسعر التكلفة ومنها تم بيع كيلو البندورة ب 650 ليرة والبطاطا ب 400 ليرة سورية.
مع استمرار المؤسسة بطرح كميات من الخضار باسعار التكلفة ضمن التوجه لكسر حلقات الوساطة.
البعث ميديا || اللاذقية- مروان حويجة