27, 04, 2020 - 4:31 مساءً

من المزارع إلى المستهلك بدون حلقة وسيطة

اللاذقية-مراسلون ومحافظات   75
أدخلت المؤسسة السورية للتجارة اليوم كميات من الخضار في عدد من صالاتها لبيعها بسعر التكلفة بعد شرائها من المزارعين مباشرة ضمن اجراءات الحد من حلقات الوساطة التجارية .
ففي مجمع أفاميا وضِعت سيارة جوالة عائدة للمؤسسة كميات متنوعة من الخضار صباح اليوم أمام المجمع من بندورة وبطاطا وفليفلة وخيار وباذنجان وكوسا و بيعها بسعر التكلفة ومنها تم بيع كيلو البندورة ب 650 ليرة والبطاطا ب 400 ليرة سورية.
مع استمرار المؤسسة بطرح كميات من الخضار باسعار التكلفة ضمن التوجه لكسر حلقات الوساطة.
البعث ميديا || اللاذقية- مروان حويجة

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