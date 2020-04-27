هارابين: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير شرعية

أشار شتيفان هارابين، رئيس حزب الوطن “فلاست” السلوفاكي، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية غير شرعية وتتعارض بشكل واضح مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح هارابين في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم أن هذه الإجراءات القسرية فرضت من خارج إطار مجلس الأمن الدولي وبالتالي فلا شرعية ولا قانونية لها لأن القانون الدولي يتحدث بصراحة عن عدم جواز القيام بأي عمل عسكري أو فرض حظر أو عقوبات على دولة ما دون تفويض من قبل الأمم المتحدة.