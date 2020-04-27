هبوط في أسعار الذهب

بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة بدعم وتحفيز من اعتزام دول تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بـ”كورونا”، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة ليصل إلى 68ر1718 دولاراً للأوقية “الأونصة” في حين ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة ليصل إلى 20ر1738 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم واحداً بالمئة ووصل إلى 38ر2045 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 2ر0 بالمئة ووصل إلى 50ر761 دولاراً وتراجعت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 19ر15 دولاراً للأوقية.