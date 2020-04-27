وزارة الخارجية تستأنف العمل القنصلي في حماة والحسكة والسويداء

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم استئناف العمل في المكاتب القنصلية العائدة لها بمحافظات (حماة والحسكة والسويداء) خلال أيام الأسبوع.

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه ساعات العمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً لمعالجة الأمور المتعلقة بالفواتير التجارية والوكالات وشؤون التجنيد وطلبات المغتربين لزيارة سورية أو تمديد الزيارة إضافة إلى الحالات الطارئة والمستعجلة.

وكانت الوزارة أعلنت خلال الشهر الجاري استئناف العمل بمكاتبها القنصلية في مدن طرطوس وحمص وحلب.