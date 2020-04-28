إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الحالي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم وكل رياضات المحترفين للموسم الحالي 2019-2020.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فيليب قوله في كلمة أمام البرلمان الفرنسي اليوم “إن الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل أيلول المقبل” مشيرا إلى ان “الموسم الكروي 2019-2020 لا يمكن استكماله”.

وأوضح أنه بعد انتهاء فترة العزل العام في البلاد في الـ 11 من أيار المقبل جراء جائحة فيروس كورونا سيبقى الحظر مفروضا على التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص داخل وخارج القاعات وسيستمر إغلاق الشواطئ أمام الجمهور حتى الأول من حزيران على الأقل.

وأضاف إنه سيعاد فتح المدارس في فرنسا تدريجيا على أساس طوعي اعتبارا من الـ 11 من أيار لرياض الأطفال والابتدائي والـ 18 من أيار لطلاب المدارس الإعدادية بينما القرار بشأن المدارس الثانوية سيتخذ نهاية أيار مبينا أن المتاجر ستعاود عملها في الـ 11 من أيار مع استثناء المقاهي والمطاعم.

وكانت مديرية الصحة العامة الفرنسية أعلنت أمس أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوزت عتبة الـ 23 ألفا.