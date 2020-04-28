الأحد المقبل.. فتح كورنيش طرطوس البحري أمام الحركة

صرّح مصدر في محافظة طرطوس بأنه وإشارة إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المحافظة وإلى أن قرار حظر التجول على الكورنيش البحري قرار محلي، أصدرت محافظة طرطوس اليوم قراراً بإلغاء حظر التجول على الكورنيش البحري ابتداء من يوم الأحد المقبل مع الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وعدم حدوث تجمعات، معولين على وعي الأهالي وتقيدهم بتلك الإجراءات.

وبين المصدر أن قرار المحافظة جاء أيضاً تلبية لطلب عدد من الفعاليات السياحية وأصحاب منشآت الإطعام على الكورنيش، بحيث تتمكن هذه المنشآت من تلبية الطلبات الخارجية فقط مع الالتزام التام بالإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت محافظة طرطوس أصدرت في الثالث من الشهر الجاري قراراً يقضى بمنع التجول على الكورنيش البحري في طرطوس في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وحفاظا على الصحة العامة.