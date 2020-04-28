القاء القبض على مطلوبين في صلخد وملاحقة الفارين

حققت العملية الأمنية التي نفذتها وحدات من قوات الأمن الداخلي والجهات المختصة في محافظة السويداء بالتعاون مع الأهالي في مدينة صلخد جنوب المحافظة حالة ارتياح بين الأهالي بعد انهاء حالة الفلتان الأمني فيها حيث أسفرت العملية عن مقتل عدد من المطلوبين و إلقاء القبض على عدد آخر من الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

وذكر زهير السعدي رئيس مجلس مدينة صلخد في تصريح للبعث ميديا أن العملية تشارك فيها قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية بمنطقة صلخد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي بهدف وضع حد لتمادي الخارجين عن القانون في المدينة وإنهاء حالات الخطف والسلب والقتل التي تحدث فيها وتزرع الخوف والقلق والتوتر بنفوس الأهالي.

وأشار السعدي إلى أن العملية أسفرت عن تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم تحت ضغط من الأهالي وتمت مصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لأشخاص مخطوفين سابقاً من منزل أحد متزعمي هذه العصابات إضافة إلى مصادرة سيارتين كانتا تستخدمان في عمليات السلب والخطف وتنفيذ الجرائم.

ولفت السعدي إلى أن العملية لا تزال متواصلة حيث يتم ملاحقة باقي المطلوبين منوهاً بتعاون الأهالي في تقديم المعلومات والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة والمنطقة.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك