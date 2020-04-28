اللاذقية: ضبط مستودع غير مرخص يغش ملح الطعام

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم مستودعا غير مرخص في بلدة سيانو بريف اللاذقية يقوم صاحبه بإعادة تعبئة مادة ملح الطعام ووضعها بأكياس جديدة تحمل اسما وتاريخ إنتاج وأوزانا جديدة.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بمخالفة الغش والتدليس في تعبئة ملح الطعام وعدم حيازة سجل صناعي وتجاري.

وأشار سوسي إلى أنه تمت مصادرة 18 كيس ملح زنة 25 كيلوغراما و209 أكياس زنة 300 غرام و153 كيسا زنة 1 كيلوغرام مع آلة درز وميزان كهربائي، لافتا إلى أنه تمت إحالة الضبط إلى القضاء المختص.