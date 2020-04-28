لافروف: اقتراح تقديم مساعدات إنسانية لسورية وجنوب شرق أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيوتر ماورير الأوضاع الإقليمية وحالات الأزمات في مناطق مختلفة من العالم حيث تم التشديد على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في سورية وجنوب شرق أوكرانيا وغير ذلك من المسائل الملحة للتعاون الثنائي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن لافروف وماورير بحثا أيضاً خلال اتصال هاتفي بينهما مسائل التعاون في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا والتدابير العملية لتجاوز التبعات الإنسانية لهذه الجائحة.