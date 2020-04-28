29, 04, 2020 - 1:51 صباحًا

لافروف: اقتراح تقديم مساعدات إنسانية لسورية وجنوب شرق أوكرانيا

سورية   131

 

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيوتر ماورير الأوضاع الإقليمية وحالات الأزمات في مناطق مختلفة من العالم حيث تم التشديد على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في سورية وجنوب شرق أوكرانيا وغير ذلك من المسائل الملحة للتعاون الثنائي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن لافروف وماورير بحثا أيضاً خلال اتصال هاتفي بينهما مسائل التعاون في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا والتدابير العملية لتجاوز التبعات الإنسانية لهذه الجائحة.

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