منفسة محلية الصنع قيد التجريب بطرطوس

أكد الرفيق د.محمد حسين، أمين فرع طرطوس للحزب، اهتمام القيادة الحزبية بالطاقات الشابة واستثمارها وتقديم الدعم والتسهيلات وتشجيع إبداعات الشباب.

جاء ذلك خلال استقباله المهندسين علي صقور ونور أحمد، من قرية بحوزي، بمحافظة طرطوس، مصنعي جهاز تنفس صناعي مبدئي إسعافي للتصدي لفيروس كورونا التي جربت بحضور أمين الفرع واثنين من المتخصصين.

وبين الرفيق حسين أنه تم التواصل مع مشفى الباسل بطرطوس لتجريب المنفسة وإبداء ملاحظاتهم، مضيفا بأن مرحلة التقييم الأولى ستكون بالتعاون مع طاقم المشفى وبحث إمكانية الاستفادة من الجهاز.

يشار إلى أن المنفسة تعمل على المدخرات المنزلية في حال انقطاع الكهرباء.

من ناحية ثانية بدأ المصممان العمل على نموذج جهاز تنفس كامل بعدة أنظمة وتصنيع الحساسات الغالية الثمن التي لا يمكن للمنفسة العمل بدونها محلياً ما سيشكل قفزة نوعية للمنتج الوطني في حال نجاحها.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي