أعلنت وزارة الصحة شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إنه تم شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة موضحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس حتى اليوم بلغت 43 إصابة شفيت منها 21 إصابة وتوفيت ثلاث حالات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.