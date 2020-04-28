29, 04, 2020 - 1:52 صباحًا

وزارة الصحة: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

صحة-  109

أعلنت وزارة الصحة شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إنه تم شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة موضحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس حتى اليوم بلغت 43 إصابة شفيت منها 21 إصابة وتوفيت ثلاث حالات.

وكانت الوزارة أعلنت أمس شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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