إجراءات لخلية طوارىء طرطوس المركزية

أكد صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس أمام خلية الطوارىء المركزية خلو المحافظة من أي إصابة بفيروس كورونا لتاريخه معتبراً في ذلك نعمة ودلالة وعي وقال : سيتم إعادة افتتاح كورنيش طرطوس البحري اعتباراً من الأحد القادم أمام حركة الناس والسيارات وتجهيز موقع الحجر الصحي “الطلائع” لاستقبال طلبتنا القادمين من الخارج وتأمين احتياجاته من عمال نظافة وطاقم إطعام وسيارات ترحيل قمامة ليلاً لمرتين وعدم التساهل بإجراءات الوقاية والتعامل مع الفيروس أنه لايزال في مرحلة الانتشار والتشدد مع المحجورين داخل المركز وارتداء الطواقم الطبية اللباس الواقي الكامل من كفوف وكمامات ومرايل واستمرارالتعقيم وتكليف مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية العمل تأمين الكمامات اللازمة المطابقة للمواصفات الطبية وتكليف رئيس فرع المرور ومجلس مدينة طرطوس والأمانة العامة للمحافظة التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية في مراكز خدمة المواطن والمديريات التي سمح لها بالدوام ومنع أي إزدحام أو إكتظاظ والحفاظ على التباعد بين المواطنين والإلتزام باللباس الواقي والسماح بأعمال البناء شرط الالتزام بالشروط الصحية ومعاقبة المخالفين والتأكيد على إنهاء لجان تعويض المتضررين من عمال القطاع السياحي والنقل أعمالها وتسليم بياناتها.

وشدد أبو سعدى على تحمل المسؤوليات والإبلاغ عن حالات التزاحم في المراكز والمصارف والمديريات لمعالجتها.

حضرالإجتماع الرفيق جمال غزيل عضو قيادة الفرع رئيس المكتب الاقتصادي والسادة قائد الشرطة وأمين عام المحافظة وعضوي المكتب التنفيذي حسان ناعوس وجورج حنا وعدد من الإدارات المعنية والهلال الأحمر.

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي