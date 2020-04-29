اللاذقية تستعد لتنفيذ قرار السماح بالتنقل بين المحافظات

قامت ورشات النظافة في مجلس مدينة اللاذقية اليوم بتنظيف وتعقيم مركز كراج البولمان والحافلات ومكاتب قطع التذاكر، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لتأمين نقل المواطنين إلى المحافظات الأخرى خلال الأيام الثلاثة القادمة تنفيذا لقرار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورنا.

وصرّح رئيس قسم مراكز الانطلاق العقيد أنور رضوان بأن عمليات التنظيف وتعقيم الحافلات ومكاتب القطع اليوم هي استمرار للإجراءات السابقة في هذا السياق وذلك مع عودة العمل إلى الكراج ومكاتبه استعدادا لنقل المواطنين إلى المحافظات الأخرى خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأكد رضوان أن قسم مراكز الانطلاق سيتابع مع شركات النقل الخاصة أعمال التعقيم اليومية وإجراءات الحفاظ على السلامة العامة سواء في المكاتب أو حافلات النقل الجماعي مع الاستمرار بتقديم كل التسهيلات الممكنة لنقل العسكريين التي ستستمر من الكراج إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم صباح اليوم تسيير أكثر من 15 باصا تقل عسكريين إلى محافظات دمشق وحمص وحلب ودرعا والسويداء.

بدوره أشار مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس أحمد فضة إلى أن ورشات المديرية ستتواجد في كراج البولمان خلال الأيام الثلاثة القادمة لضمان تأمين النظافة والتعقيم اللازمين مع متابعة حركة الكراج وحاجته في بقية الأيام التي سيستمر العمل فيها لنقل العسكريين.