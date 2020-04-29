بسعر أقل من التكلفة.. الزراعة تبيع غراس أشجار مثمرة للفلاحين

صرّح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني أن عدد غراس الأشجار المثمرة المباعة في مديريات الزراعة بالمحافظات للموسم الحالي وصل الى مليوناً و300 ألف غرسة متنوعة.

وأشار قضماني الى أن بيع غراس الأشجار المثمرة يتم عبر طريقتين الأولى عن طريق البطاقة العائلية وبكمية 50 غرسة للزراعات المنزلية وتدعيم الحقول، والثانية عن طريق الوحدات الإرشادية وبموجب التنظيم الزراعي لغاية الزراعات الجديدة، مبيناً أن كل الغراس ذات جودة وإنتاجية عالية وتباع بسعر أقل من التكلفة مقارنة بسعرها لدى مشاتل القطاع الخاص.

وأشار قضماني إلى أن عدد الغراس الجاهزة للبيع يبلغ أكثر من 3.2 ملايين غرسة وذلك في 40 مشتلاً مستمراً في العمل والإنتاج في كل المحافظات وتنتج مختلف أنواع الأشجار المثمرة بمواصفات إنتاجية عالية، فيما يبلغ المخطط 2.7 مليون غرسة في الموسم الحالي، مبيناً أن الكميات المباعة بلغت 1.3 مليون غرسة مع انتهاء موسم البيع في الـ 31 من آذار الماضي، فيما تم تمديد بيع غراس الحمضيات والزيتون في محافظتي طرطوس واللاذقية لغاية نهاية الشهر الجاري.