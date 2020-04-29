بوتين: التعاون الدولي هو الحل الوحيد لتجاوز أزمة النفط 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعوبة الوضع في سوق الطاقة العالمية في ظل هبوط الطلب على النفط وامتلاء المخزونات داعياً إلى تعاون دولي مشترك لتجاوز الصعوبات الراهنة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع عن بعد مع كبريات شركات الطاقة الروسية اليوم: “إنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سوق الطاقة العالمية تقلبات حادة لكن السوق لم تشهد تقلبات مثل التي نراقبها اليوم، وهو ما يستوجب بذل الجهود المشتركة لتخفيف هذا المنحى وتأثيره على الاقتصاد العالمي والحياة الاقتصادية مثل اتفاقية أوبك بلس الأخيرة”.

وأشار إلى أن روسيا ستواصل بناء التعاون الفعال مع الشركاء الدوليين والبحث عن حلول لتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية.

وعن مجمع الوقود والطاقة في روسيا قال بوتين إن هدفنا المشترك ضمان الاستدامة في قطاع الطاقة الروسي على المدى الطويل ابتداء من استخراج موارد الطاقة مروراً بالنقل وصولاً إلى تكرير الخام لافتاً إلى أن قدرات وخبرات شركات الطاقة الروسية ستساعد في تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.

من جهته توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي حضر الاجتماع انخفاض إنتاج النفط في روسيا خلال العام الجاري بنحو 10 بالمئة.

وقال إن الطلب العالمي على النفط يقع عند مستويات منخفضة حيث انخفض في الوقت الراهن بنحو 25 إلى 30 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي.