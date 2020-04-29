ضبط مستودع يحوي مواد غذائية تركية مهربة

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور كميات كبيرة من المواد الغذائية المهربة تركية المنشأ بأحد المستودعات في شارع الوادي بالمدينة.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح له إن دوريات المديرية خلال جولاتها المكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك ضبطت بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة أحد المستودعات وصادرت البضائع والمواد المهربة والتي شملت الزيوت والجبنة وحليب الأطفال ورب البندورة ومشروبات الطاقة والمعكرونة.

وأشار الهزاع إلى أنه تم تنظيم ضبط اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء.