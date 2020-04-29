لأجل بوجبا.. اليوفي يستعد لصفقة تبادل مع اليونايتد

يحاول يوفنتوس استقدام الفرنسي بول بوجبا مرة أخرى إلى ملعب الآليانز ستاديوم في تورينو في الموسم القادم.

ذكر جيانلوكا دي مارتزيو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن يوفنتوس سيكون سعيداً بدفع مقابل مالي إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط ميراليم بيانيتش أو الجناح دوجلاس كوستا لأجل جلب بوجبا.

كانت هناك تقارير صحفية سابقة قد قالت أنه مع أزمة فيروس كورونا فإن انتقال بوجبا إلى اليوفي أصبح صعباً، لأن من المستحيل أن يدفع النادي الإيطالي أو حتى ريال مدريد وباريس سان جيرمان مبلغ 150 مليون يورو لشراء لاعب اليونايتد في مثل هذه الظروف.

ولدى اليوفي عدد من اللاعبين الذي قد يكون اليونايتد متحمساً بشأن ضمهم، ليس فقط بيانيتش ودوجلاس كوستا ولكن هناك أيضاً بليز ماتويدي وأليكس ساندرو.