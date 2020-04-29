مرشحون جدد للمنح الدراسية المقدمة من روسيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الناجحين المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا “الماجستير” للعام الدراسي 2020-2021.

وتضمن إعلان الوزارة أسماء الطلاب المرشحين للمرحلة الجامعية الأولى الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة (الفرعين العلمي والأدبي) دورة 2019 والمرشحين لمرحلة الماجستير من خريجي الكليات غير التطبيقية والتطبيقية وخريجي الجامعات السورية (تعليم مفتوح وافتراضية ومعاهد عليا) وخريجي الجامعات الخاصة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق للطلاب الناجحين في المنح التقدم بطلب استنكاف خلال موعد أقصاه 15/5/2020 وإلا يتم حرمانهم من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي والأعوام القادمة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يعتبر بمثابة تبليغ رسمي.

وأكدت الوزارة أن القبول النهائي للطلاب مرتبط بموافقة الجهات المعنية في روسيا حيث يقوم الجانب الروسي بإرسال القبولات ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين الناجحين.

وكانت الوزارة أعلنت في كانون الثاني الماضي عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي 2020-2021.