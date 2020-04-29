مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ينتقد العقوبات الاقتصادية ضد سورية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية تمنع تزويدها بالمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا والتي لن تتم بفعالية دون عودة كامل الأراضي السورية إلى السيادة السورية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد عبر الفيديو إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا ضد سورية تلحق الضرر باقتصادها ومواطنيها وتمنع توريد الأدوية والمعدات الطبية إليها ما يزيد مكافحة الوباء صعوبة.

وأوضح نيبينزيا أنه ما لم تتم عودة كامل الأراضي السورية للسيادة السورية فلن تكون المعركة ضد فيروس كورونا في البلاد فعالة، داعياً الدول الغربية إلى مساعدة جميع السوريين بدلاً من استغلال الوضع الحالي.

وأكد نيبينزيا أن الدول التي تحتل أراضي سورية والتنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأرض تتحمل كامل المسؤولية عن مكافحة فيروس كورونا في تلك المناطق.