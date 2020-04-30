آلة جديدة لمعمل الأحذية ومطالب يتشميل العمال بالمهن الخطيرة

رفدت الشركة العامة لصناعة الأحذية معملها بمدينة السويداء بآلة حديثة مؤتمتة بكلفة تتجاوز 100 مليون ليرة.

وأشارت مديرة المعمل المهندسة أمل نعمان في تصريح لـ”البعث ميديا” أن الآلة هي واحدة من ثلاث آلات تم التعاقد عليها وسيتم تزويد المعمل بها تباعا وهذا من شأنه تحديث خط الإنتاج، مبينة أن هذه الآلة ستساهم في تحسين جودة المنتج وزيادة كميته واختصار الوقت والجهد، حيث يتم من خلالها الاستغناء عن ثلاث آلات قديمة تتعرض بشكل دائم للعديد من الأعطال جراء عمرها الزمني.

ولفتت نعمان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الصناعة لزيادة وتيرة العمل، حيث تم كذلك رفد العمل منذ بداية العمل بخمسين عقد موسمي انتهت الشهر الماضي بانتظار الموافقة على عقود موسمية جديدة وهناك أيضا مسابقة سيتم التعاقد من خلالها مع ٣٣ عامل جديد، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساهمت بزيادة الإنتاج ليصل إلى ١٠٠٠ زوج يوميا بعد أن كان لا يتجاوز ٤٠٠ زوج.

ويبقى المطلب المهم للعمال حسب نعمان هو تشميلهم بالأعمال الخطيرة لخصوصية العمل والمواد التي يتم استشاقها.

ويصل عدد العمال في المعمل الذي تأسس عام ١٩٧٨ نحو ١٧٥ عامل منهم ١٤٦ عامل على خطوط الإنتاج، فيما بلغت الأرباح الصافية للمعمل العام الماضي ١٥٠ مليون ليرة.

البعث ميديا- السويداء:رفعت الديك