إحباط مخططاً إرهابياً والقضاء على ثلاثة مسلحين في روسيا

أفشل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططا إرهابيا في مدينة يكاترينبورغ وتمكن من القضاء على ثلاثة مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات.

ونقلت وكالة تاس عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها في بيان اليوم إن أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية قضت على ثلاثة مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم بمنطقة تشكالوفسكي في مدينة يكاترينبورغ وعثرت على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وتقع مدينة يكاترينبورغ شرق موسكو وتعد رابع أكبر المدن الروسية وهي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في روسيا.