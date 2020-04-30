التربية تحدد الموضوعات المطلوبة في الإمتحان النهائي للشهادات

حرصاً من وزارة التربية على تحقيق الاستقرار النفسي، وخفض مستوى القلق والتوتر لدى الأبناء الطلاب؛ ليتمكنوا من التحضير لامتحاناتهم بشكل جيد، قامت الوزارة بتحديد الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها كافة “المواد العامة”، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

وطلبت الوزارة في بيان لها من مديرياتها في المحافظات كافة تعميم الموضوعات المطلوبة على المجمعات والمدارس الثانوية العامة والشرعية والمهنية والتعليم الأساسي.

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالاطلاع على هذه الموضوعات الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة أو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو متابعة الفضائية التربوية.