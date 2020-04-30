30, 04, 2020 - 5:21 مساءً

الرئيس الإيراني: شعبنا لن يستسلم لمؤامرات الأعداء

سياسة-دولي   67

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن إيران تواجه هذا العام الحظر الظالم المفروض عليها ومؤامرات الأعداء وفيروس كورونا معا.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن روحاني قوله خلال مراسم افتتاح مشروعات وطنية لوزارتي الطاقة والزراعة في محافظة ايلام غرب إيران “هذا العام مهم جدا إذ أننا نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء من جانب وفيروس كورونا من جانب آخر.. ويجب علينا أن نحوله إلى عام قفزة الإنتاج”.

وشدد روحاني على ضرورة التكاتف ليدرك الأعداء بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام مؤامراتهم.

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