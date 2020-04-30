بـ”كورونا”.. انخفاض عدد الوفيات باسبانيا مع تسجيل 268 حالة جديدة

في أدنى حصيلة منذ نحو ستة أسابيع، سجلت إسبانيا 268 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد ارتفع إلى 24543 حالة بينما تم تسجيل 1309 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 213435.

وفي أفغانستان سجلت السلطات الصحية 232 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إضافة إلى وفاة 64 شخصا.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا و169 في حين أعلنت تايلاند عن سبع إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 2954 دون تسجيل وفيات جديدة ليبقى العدد عند 54 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 66 حالة وفاة بكورونا إضافة إلى 1263 إصابة جديدة ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 1074 والمصابين إلى 33050.

عربيا أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 2348 حالة بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 150 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1539 شخصا.