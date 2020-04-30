رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال ميشوستين خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.

وكانت روسيا أعلنت اليوم تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.