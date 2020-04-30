قوات الجيش اليمني: تطهير 95 بالمائة من صحراء الجوف

أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم، بانتهاء عملية “فأمكن منهم” وتطهير ما تبقى من محافظة الجوف بنسبة 95 بالمئة.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في تصريح إن المرحلة الأخيرة من عملية “فأمكن منهم” شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف مشيرا أنه سقط لقوى العدوان على إثرها ما يقارب 1200 قتيل.

وأضاف سريع أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف مبينا أن صحراء الجوف شكلت أهم وكر لما يسمى بتنظيم “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين المدعومين أمريكيا وسعوديا.