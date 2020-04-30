لبنان..20 مصاباً من عناصر الجيش نتيجة اعتداءات مثيري الشغب

خلال المظاهرات التي شهدتها مدينتا صيدا وطرابلس الليلة الماضية، أصيب 20 من عناصر الجيش اللبناني بجروح نتيجة اعتداءات مجموعات من مثيري الشغب

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن مجموعة من مثيري الشغب قامت برشق عناصر الجيش بالحجارة وإلقاء قنابل مولوتوف باتجاههم ما أدى إلى إصابة أحد العناصر بالرأس كما ألقى مثيرو الشغب قنابل مولوتوف باتجاه مصرف لبنان في صيدا بينما قامت مجموعة أخرى من بين المحتجين بأعمال شغب في شارع المصارف وقطع عدد من الطرق وسط المدينة بمستوعبات النفايات.

وفي طرابلس أصيب 19 عسكريا نتيجة أعمال شغب خلال الاحتجاجات التي شهدتها ساحة النور في المدينة وساحة الشراع في الميناء والبداوي ومحيطها أدت أيضا إلى إصابة 23 من المحتجين بجروح ورضوض.