يوروفا تعرب عن أملها بفتح الحدود الداخلية في أقرب وقت

نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا قولها في مؤتمر صحفي إثر اجتماع حول كيفية مساعدة قطاعي النقل والسياحة في الاتحاد على مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا إن الجهاز التنفيذي للاتحاد سيصدر توجيهات لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة تشغيل قطاعات النقل العام قبل فتح حدودها الخارجية مشيرة إلى ضرورة إنقاذ الموسم السياحي.

وشددت يوروفا على أن التحرك نحو إعادة إطلاق قطاعي السياحة والنقل يجب أن يكون مدروسا مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي داخل كل بلد على حدة وفي دول الجوار.

وأشارت المفوضية إلى أهمية ضمان المساواة في معاملة المواطنين الأوروبيين عند سفرهم بين الدول الأعضاء وضمان حقوق المسافرين وتجنب التمييز على أساس الجنسية بعد فتح الحدود الداخلية للاتحاد.