إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة في شركة راين اير الجوية

أعلنت شركة راين اير الجوية الإيرلندية اليوم عزمها إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة تطال الطيارين وطواقم الجو بما يعادل 15 بالمئة من موظفيها فيما ترخي أزمة وباء كوفيد 19 بثقلها على قطاع النقل الجوي في العالم.

وجاء في بيان للشركة نقلته وكالة فرانس برس اليوم إن “خطوط راين اير ستبلغ قريبا نقاباتها التجارية بشأن البرنامج المتعلق بإعادة الهيكلة وخسارة وظائف والذي سيبدأ اعتبارا من تموز 2020” مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق عدد من قواعد الطائرات في أنحاء أوروبا إلى حين انتعاش حركة الطيران.

وأضافت الشركة في بيانها إن “معظم رحلات الشركة ستبقى متوقفة حتى تموز المقبل على الأقل” متوقعة ألا ينتعش الطلب على الطيران قبل صيف 2022 على أقرب تقدير وتشغيل أقل من واحد بالمئة من رحلاتها المقررة خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران.

بدوره أعلن الرئيس التنفيذي مايكل أوليري لتلفزيون بلومبرغ عن اقتطاعات بنسبة تزيد بقليل على 15 بالمئة واصفا ما تواجهه حركة الطيران في أوروبا خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة بـ”الانخفاض التاريخي”.