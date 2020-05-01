01, 05, 2020 - 9:56 مساءً
عـــاجـــل  |
وزارة الصحة: شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 27 حالة وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 44 إصابة

الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم إضافية على الصين

دولي-سياسة   64

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بذريعة جائحة فيروس كورونا التي أتهم بكين بالمسؤولية عنها.

واعتبر ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها رويترز اليوم أن الاتفاق التجاري الموقع بين الولايات المتحدة والصين أصبح “ذا أهمية ثانوية” مع تفشي وباء كورونا وأن الأولوية بالنسبة له الآن ما سماه “مخاوفه بشأن دور الصين في نشأة وانتشار الفيروس”.

وأكدت الصين غير مرة أن الاتهامات الموجهة إليها بشأن المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مجرد افتراءات وأعربت عن استعدادها للمساعدة في الجهود الدولية الهادفة إلى احتواء الوباء.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أمس أن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب ضغطوا على أجهزة الاستخبارات لإيجاد أدلة تدعم مزاعم أن فيروس كورونا جاء من مختبر صيني، وذلك بهدف تحويل الانتباه عن الانتقادات الموجهة إلى هذه الإدارة بشأن طريقة تعاملها مع الأزمة جراء الوباء.

قد يعجبك أيضاً

الداخلية الروسية تغلق مجموعة مصرفية مولت الإرهاب في سورية

azez 0

فقدان 35 شرطيا جراء هجوم لـ «بوكو حرام» الإرهابي في نيجيريا

admin 0

وزير الخارجية الإيراني: أمريكا اليوم معزولة والأوروبيون لم يقصروا

Hadel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *