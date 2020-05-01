القضاء على إرهابيين اثنين شمال سيناء

في إطار جهودها بمكافحة الإرهاب قضت القوات المسلحة المصرية اليوم على إرهابيين اثنين شمال سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة إنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود بؤرة إرهابية بإحدى المزارع شمال سيناء قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف إرهابيين اثنين عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لا سلكي وكمية من الذخائر.

وكانت قوات الأمن المصرية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي على كامل أفراد مجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة.