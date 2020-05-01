الليرة التركية تبلغ أضعف مستوى منذ آب 2018

سجلت الليرة التركية اليوم هبوطا جديدا مقابل الدولار لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمتها في آب 2018.

وذكرت رويترز أن العملة التركية بلغت “7.0175” ليرات للدولار لتنزل عن المستوى المتدني البالغ “7.0250”.

وتشهد العملة التركية تدهورا بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.