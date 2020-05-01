تطوير نظام قادر على تحديد نوع الطائرات المسيرة في روسيا

أعلنت شركة فيغا التابعة لشركة “روس الكترونيكا” أن روسيا تقوم بتطوير نظام مضاد للطائرات المسيرة يستطيع تحديد نوعها.

وقالت إدارة الشركة لوكالة سبوتنيك إن النظام الجديد يسمى “إيغيدا” ويتضمن محددا سلبيا تم تطويره سابقا من أجل الكشف عن الأجسام المتحركة بما في ذلك تلك التي لا تنبعث منها إشارات “جي بي اس” ووحدة قمع “سيرب” ووحدة المراقبة اللاسلكية “تشيريموخا” والتي تتيح تحديد الموقع لمشغل الطائرة المسيرة في التعديل الجديد كما سيتلقى النظام برنامجا جديدا ومجموعة هوائيات أصغر مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من العمل في الربع الأول من عام 2021.

وسيكون هذا النظام قادرا على التمييز بين طائرة مسيرة عادية أو مروحية مسيرة ما سيسمح بالتنبؤء بمسار هبوط الطائرات المسيرة بعد قطع قناة الاتصال الخاصة بها مع مركز التحكم كما سيكون النظام قادرا أيضا على اكتشاف وتحييد الطائرات المسيرة التي تعمل على قنوات الاتصال المشفرة أو تشويش إشاراتها.